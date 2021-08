A inizio febbraio vi raccontavamo che il titolo ufficiale diera stato, con tutta probabilità, inavvertitamente svelato da parte di una delle parrucchiere della pellicola. In una foto postata, e poi rimossa, dalla donna si vedeva un regalo consegnato in occasione della fine delle riprese del lungometraggio di Lana Wachowski in cui era possibile leggere “Matrix Resurrections”. Un titolo in linea con quelli degli altri sequel “con la R”, Matrix Relaoded e Matrix Revolutions.

Dopo che la notizia era cominciata a circolare online con l’ovvia insistenza, la Warner Bros si era premurata di affidare la smentita ufficiale a una dichiarazione pubblicata attraverso le pagine di Screen Rant. Dichiarazione che è stata a sua volta smentita dalla stessa Warner in occasione del panel tenutosi alla Cinema-Con (via Deadline) durante il quale è stato confermato che il nuovo capitolo della popolare saga sarà effettivamente intitolato The Matrix Resurrections.

Nel cast troviamo Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson), Lambert Wilson (Il Merovingio) e nuovi ingressi come Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Christina Ricci, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

The Matrix Resurrections è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia.

Il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali). A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

Matrix 4 sarà al cinema il 22 dicembre 2021.

