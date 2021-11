L’universo di

Matrix

punta agli NFT: a partire da fine mese la Warner Bros. distribuirà i cosiddetti

token non fungibili ispirati al franchise di Matrix e al film di prossima uscita

.

Come abbiamo visto in un nostro apposito articolo, ricordiamo che gli NFT sono token crittografati utilizzati per creare scarsità digitale verificabile. L’applicazione concreta degli NFT nel mercato delle opere d’arte ha permesso la nascita dell’arte crittografica, ovvero di opere d’arte digitali con possibilità di proprietà proprio grazie ai non-fungible token. L’oggetto digitale può assumere svariate forme, può essere un quadro, un video, ma anche una canzone, e può quindi diventare di proprietà ed essere ceduto grazie all’attestazione di originalità dell’opera.

Il progetto di Matrix si inserisce nel solco di altri progetti simili come CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club, in cui gli acquirenti diventano proprietari di avatar unici in quei mondi.

Gli avatar di Matrix saranno distribuiti in collaborazione la piattaforma di NFT Nifty in 100.000 unità in vendita a 50 dollari l’una. Ogni avatar rappresenterà un personaggio vivente nella saga e poi, il 16 dicembre, i proprietari potranno decidere se prendere la pillola azzurra o la pillola rossa.

“Crediamo davvero che il tema dell’identità digitale e della scelta sia perfettamente calzante con i temi di Matrix” ha commentato Jeff Marsilio, AD e co-fondatore di Nifty.

Matrix Resurrections sarà al cinema il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti e su HBO Max, il 1° gennaio 2022 arriverà in Italia.

Il film è interpretato da Keanu Reeves e da Carrie-Anne Moss, ma anche da da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico), Christina Ricci (TV Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (TV Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gotham per la TV).

Lana Wachowski ha diretto Matrix Resurrections da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman.

Il team creativo scelto da Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di Sense8: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer.

La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Village Roadshow Pictures, in associazione con Venus Castina Productions, Matrix Resurrections. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

