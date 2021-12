è uscito il 22 dicembre negli Stati Uniti, ma, in base alla politica distributiva attivata dalla Warner Bros per il 2021 come risposta alla pandemia e alla crisi della sala, il film di Lana Wachowski con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ha debuttato in day-and-date al cinema e in streaming gratuito su HBO Max.

Box office a parte – allo stato attuale il kolossal, costato circa 190 milioni di dollari, ne ha incassati 66.7 in tutto il mondo (Fonte: Box Office Mojo) – è arrivato il momento di snocciolare qualche cifra in termini di streaming, tanto legale quanto… meno legale per così dire. In nostro soccorso arriva, come da prassi, Deadline. Il magazine segnala dapprima i dati raccolti dall’app Samba TV secondo la quale Matrix Resurrections sarebbe stato visto su 2.8 milioni di famiglie americane dotate di Smart TV: un risultato non indifferente che, con tutta probabilità, è andato a erodere una fetta piuttosto consistente di potenziali accessi al cinema e che piazza il blockbuster Warner alle spalle di Godzilla vs Kong (visto su HBO Max da 3.6 milioni di nuclei familiari la scorsa primavera).

Passando alle note dolenti: Matrix Resurrections è andato molto bene anche in quanto a download illegali. Il film guida la classifica col 32,6% delle condivisioni su torrent precedendo le altrettanto perfette copie pirata di Resident Evil: Welcome to Raccoon City (16,6%, il film è uscito in PVOD da qualche giorno, ndr.) e le registrazioni effettuate in sala di Spider-Man: No Way Home (12%).

Per conoscere tutte le informazioni su Matrix Resurrections, film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.