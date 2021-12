Oggidi Lana Wachowski è arrivato in streaming su HBO Max e nei cinema statunitensi (le sale italiane dovranno attendere fino al primo gennaio).

Come noto nel film faranno ritorno due iconici personaggi della saga come l’agente Smith e Morpheus che però non sono interpretati dagli storici attori apparsi nei primi tre capitoli della saga, ovvero Laurence Fishburne e Hugo Weaving, bensì da Yahya Abdul-Mateen II e Jonathan Groff.

Parlando con UNILAD, Keanu Reeves ha commentato così la questione dell’assenza dei due:

Certo, chiaro. Sai, parlando con Lana di questa cosa… è proprio la direzione che, creativamente, Lana voleva intraprendere con la produzione e la storia. Amiamo Hugo e Laurence, abbiamo pensato a loro per tutto il tempo.

Carrie-Anne Moss ha poi aggiunto:

È complicato non pensare a loro perché son una parte importantissima della saga. Li amo entrambi, sono tutti e due così talentuosi, persone splendide. Ma questa è un’evoluzione della storia che arriva da Lana. E sai, noi siamo qua per servirla.

Inizialmente, Hugo Weaving era stato interpellato per tornare nel film tanto che aveva pure partecipato a una lettura della sceneggiatura insieme a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Poi, per svariati motivi, il suo ritorno non si è concretizzato. Diverso il discorso per Laurence Fishburne che, a quanto pare, non è stato mai contattato per questo quarto Matrix.

Per conoscere tutte le informazioni sul Matrix Resurrections, il film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!