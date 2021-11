In un’intervista rilasciata qualche giorno fa a Collider (via ScreenRant) Jessica Henwick ha potuto parlare brevemente di, il film di Lana Wachowski in arrivo nei cinema americani, e in day-and-date streaming su HBO Max, il prossimo 22 diceembre e il primo gennaio del 2022 in Italia.

Nel corso del suo intervento, l’attrice ha parlato del ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity accennando al fatto che i fan apprezzeranno di sicuro “l’interessante ruolo” che proprio Trinity avrà nel film.

Sono molto emozionata al pensiero che i fan potranno vedere in azione Keanu. Lo amiamo, è straordinario. È il cuore pulsante del film e non ci sono dubbi in merito. I fan apprezzeranno di certo. Ma anche Carrie-Anne ha un ruolo molto interessante in questo film che verrà apprezzato dalle persone. È questo che non vedo l’ora di vedere.

Lana Wachowski ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, a sua volta basata sui personaggi creati dalle Wachowski con la prima pellicola del 1999. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman.

