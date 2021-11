La macchina promozionale di, il quarto capitolo della saga di Matrix, comincia ormai a scaldarsi sempre di più. La Warner bros ha difatti pubblicato online una serie di character poster e un paio di nuove locandine internazionali dedicate al kolossal diretto da Lana Wachowski e da lei stessa sceneggiato insieme a David Mitchell & Aleksander Hemon.

Cominciamo dalle due nuove locandine segnalate da IMP Awards. Le potete vedere direttamente qua sotto:

Ora tocca ai character poster che, originariamente, sono stati diffusi in rete grazie al profilo twitter ufficiale della saga:

Vi ricordiamo che il quarto capitolo della popolarissima saga debutterà nei cinema italiani il prossimo 1 gennaio, con qualche giorno di ritardo rispetto alla release negli Stati Uniti dove sarà disponibile in forma ibrida, in sala e in streaming su HBO Max, dal 22 dicembre.

Il film vede nel cast Keanu Reeves e da Carrie-Anne Moss, ma anche Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico), Christina Ricci (TV Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (TV Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gotham per la TV).

