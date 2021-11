Manca poco più di un mese all’uscita di, il quarto capitolo della popolare saga ideata dalle sorelle Wachowski che però vede alla regia, questa volta, la sola Lana Wachowski.

Per questo, la macchina promozionale della Warner Bros comincia a scaldarsi, in attesa rush marketing finale. Abbiamo già visto un poster che prende in giro Mark Zuckerberg e il suo Meta, uno di gruppo con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity, ma anche Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza) ed Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable) e, adesso, uno dedicato ai soli Neo e Trinity che vi proponiamo più in basso.

Matrix Resurrections sarà al cinema il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti e su HBO Max, il 1° gennaio 2022 arriverà in Italia.

A metà settembre, Lana Wachowski ha preso parte come ospite al Festival della Letteratura di Berlino (eccolo il video su YouTube), evento durante il quale ha potuto, chiaramente, parlare di svariate questioni collegate a Matrix Resurrections, principalmente collegate alla resurrezione di Neo e Trinity, alla mancanza di sua sorella Lilly a bordo del progetto, fino ad arrivare alla reazione di Keanu Reeves dopo aver visto il quarto capitolo della saga con una proiezione privata. Potete leggere le sue dichiarazioni in questo articolo.

Ora però spazio al poster che vi mostriamo nella sua versione internazionale e, a seguire, italiana grazie alla Pagina Instagram Ufficiale della divisione nazionale di Warner.

Lana Wachowski ha diretto il film da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Il film è stato prodotto da Grant Hill, James McTeigue e Lana Wachowski. I produttori esecutivi sono Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman e Bruce Berman.

