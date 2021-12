arriverà in Italia il 1 gennaio, ma in alcuni paesi l’atteso film di Lana Wachowski è già uscito: oggi, infatti, il blockbuster debutta in Azerbaikan, Kazakhstan e Russia, mentre domani uscirà in Giappone. Sabato si terrà a San Francisco, dove due anni fa sono state girate numerose sequenze in esterni, la première globale in vista poi dell’uscita del film negli Stati Uniti e nella maggior parte dei territori internazionali il 22 dicembre. Sarà sabato, probabilmente, che cadrà l’embargo global sulle recensioni (molti giornalisti americani lo hanno già visto), ma intanto è arrivata una prima, timida reaction sui social da parte di un critico di nome Dimitri Kraus

A chi gli ha chiesto come mai stesse violando l’embargo, Kraus ha risposto di aver preso un aereo ed essere andato in Russia apposta per vedere Matrix Resurrections. Ecco il suo responso:

Matrix Resurrections è un grandioso modo per pulirsi il palato nell’era delle trappole per nostalgici cronici e dei blockbuster senza sesso: un film romantico fantascientifico assolutamente serio, con alcune delle sequenze d’azione più esuberanti dai tempi di Mad Max: Fury Road, empatiche ed incisive in egual misura. Roba pazzesca. Spacca precisamente perché Lana gli permette di sincero, tenero e in grado di colpire senza remore, specialmente se si pensa alla media dei blockbuster impersonali a cui siamo abituati. Uno dei film più compassionevoli sulla salute mentale, non mi sentivo così da Halloween II di Rob Zombie. Sono stato in lacrime per buona parte dell’ora finale del film. Il modo in cui Lana indaga la sua stessa esperienza attraverso la lente di questo universo non è altro che magistrale, vero cinema di catarsi emotiva.

circumventing the Matrix Resurrections review embargo by flying to Russia and seeing it on the 16th pic.twitter.com/zWWZQS8KAI — Dimitri Kraus (@simplykraus) December 12, 2021

Intanto vi segnaliamo una suggestiva fan-art di Orlando Arocena, condivisa dagli account ufficiali del film:

