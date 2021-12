Matrix: Resurrections uscirà nei cinema americani domani, e così dopo i primi commenti della critica americana sui social sono arrivate le recensioni.

Anche in questo caso, i giudizi sono piuttosto divisi: c’è chi sembra averlo adorato, chi lo ha detestato, e chi sta nel mezzo. Anche chi lo ha apprezzato, comunque, sembra evidenziare elementi e aspetti molto diversi tra loro, e l’impressione è che questo quarto episodio della saga potrebbe suscitare un certo dibattito – sempre che non venga messo in ombra, al box-office, da Spider-Man: No Way Home. Nel caso, comunque, la pellicola di Lana Wachowski uscirà in contemporanea anche in streaming su HBO Max, ultimo film a farlo prima del 2022, quando la Warner tornerà a una finestra (ridotta a 45 giorni) di esclusività cinematografica.

È ancora presto per fare una media precisa, ma al momento con circa 85 recensioni in archivio RottenTomatoes definisce il film “fresh” con il 68% delle critiche positive e un voto medio di 6.4/10. Su Metacritic, al momento il voto medio è di 64/100.

Tra le testate che lo hanno promosso, evidenziamo:

Ed ecco alcune delle testate che non lo hanno apprezzato:

USA Today – Il nuovo Matrix cerca di riprogrammare un pezzo molto amato di cinema. Tuttavia, gli mancano un po’ di ingranaggi per funzionare del tutto.

The Guardian – Un reboot molto forzato che non offre una ragione valida per la sua esistenza a parte estorcere una quarta fonte di guadagno dai fan di Matrix…

The AV Club – Dove Resurrections delude veramente è la messa in scena dell’azione.

NY Post – Senza scopo, pieno di parole, tedioso.

The Daily Beast – Privo dei suoi riconoscibilissimi stile, azione e profondità, questo è un inutile seguito che si adagia nell’autoreferenzialità per giustificare la sua esistenza.

Per conoscere tutte le informazioni sul Matrix Resurrections, il film scritto e diretto da Lana Wachowski, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.