Le trattative sono in corso, e se andassero a buon fine vedranno Bomer interpretare un clarinettista con cui Bernstein ebbe una relazione. Già confermata nel cast, invece, di Carey Mulligan, che interpreterà la moglie del compositore, Felicia Montealegre. Insieme i due ebbero tre figli. Sebbene non l’abbia mai ammesso pubblicamente in vita, Bernstein era gay ed ebbe numerose relazioni con uomini, cosa di cui la moglie era a conoscenza. Nel 1976 i due si lasciarono, Bernstein andò a vivere con un uomo, ma l’anno dopo tornò dalla moglie per prendersi cura di lei dopo che le venne diagnosticato un cancro ai polmoni. Il compositore morì nel 1990.

Il film attraverserà trent’anni della vita del grande compositore e direttore d’orchestra, dal suo debutto nella New York Philarmonic a soli 25 anni fino a quando compose la colonna sonora di Fronte del porto di Elia Kazan, che gli valse una nomination all’Oscar. Le riprese di Maestro inizieranno a maggio.

Alla sceneggiatura lo stesso Cooper assieme a Josh Singer (Il caso Spotlight). Alla produzione nomi altisonanti come Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner e Amy Durning.

