La(Matrix, Joker) ha stretto un accordo con la 6th & Idaho di(The Batman) e la XYZ Films (Mandy) per un remake in lingua inglese del film russo

Ambientato in Unione Sovietica negli anni ’80 durante la Guerra fredda, il film segue la storia di una giovane dottoressa reclutata dall’esercito per indagare su un astronauta sopravvissuto a un misterioso incidente spaziale e che è tornato sulla Terra con un organismo pericoloso che vive dentro di lui.

Il film originale è stato diretto da Egor Abramenko ed è stato prodotto da Vodorod Pictures, Art Pictures Studio e Hype Film. È arrivato al cinema ad aprile 2020 nel pieno della pandemia, in streaming, e ha ottenuto un grandissimo successo.

“Crediamo che Sputnik si adatterà bene al pubblico in lingua inglese e continuerà a catturare gli spettatori in tutto il mondo con la sua storia avvincente. Siamo ansiosi di iniziare la produzione e crediamo di avere alcuni dei migliori partner nell’industria per rivisitare la visione originale di Egor pur restando fedeli al viaggio rappresentato dal film” ha commentato Jillian Apfelbaum, vicepresidente esecutiva della Village Roadshow Pictures.

Il film è entrato in fase di sviluppo e sarà prodotto da Matt Reeves, Adam Kassan e Rafi Crohn per la 6th & Idaho, da Mikhail Vrubel e Alexander Andryushenko per la Vodorod Pictures, da Fedor Bondarchuk per la Art Pictures e da Ilya Stewart per la Hype Film.

Fonte: Deadline