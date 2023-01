Matt Reeves sta scrivendo The Batman 2, la serie sul Pinguino sarà collegata alla storia del sequel

Nel corso di un’intervista con Collider, Matt Reeves ha parlato brevemente di The Batman 2, sequel del suo film arrivato al cinema l’anno scorso.

Il regista ha innanzitutto spiegato che è in corso la stesura della sceneggiatura:

Siamo immersi nella scrittura, ci stiamo lavorando io e il mio collega Mattson [Tomlin]. È tutto davvero emozionante, sono così felice per quello che siamo facendo.

Ha poi spiegato che la serie sul Pinguino con Colin Farrell presto in produzione sarà collegata alla storia del sequel:

In effetti c’è un piano di cose che abbiamo in mente, come l’idea che quello che succede con il Pinguino influenzerà il sequel e quello che rappresenterà.