è stato intervistato al podcast Literally! With Rob Lowe e ha chiarito una volta per tutte che le voci sul suo presunto rifiuto del ruolo di Jack in Titanic (poi toccato a Leonardo DiCaprio) sono false.

In effetti ha ammesso di averci sperato fino alla fine:

Feci un provino con Kate Winslet, ma non era un’audizione come le altre. C’erano le macchine da presa, quindi eravamo già al momento degli screen test. Dopo essere uscito dalla stanza mi corsero dietro per dirmi che era andata alla grande. Baci e abbracci. Ero convinto che avessi ottenuto la parte. Ma non me la diedero.

I due potenziali volti per Jack in Titanic avrebbero poi condiviso la scena molti anni dopo in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese:

