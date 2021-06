L’anno scorso, durante la promozione del suo libro Greenlights,aveva parlato delle sue grandi difficoltà a farsi accettare come attore drammatico a Hollywood.

“Ero il delle commedie romantiche, l’uomo senza maglietta sulla spiaggia” aveva spiegato. “Mi andava bene, l’ho già detto e lo ripeto: quelle commedie romantiche hanno pagato la casa sulla spiaggia in cui mi aggiravo a petto nudo. Colto sul fatto! […] Mi sono reso conto che per l’opinione pubblica ero così, e lo ero anche per i finanziatori delle grandi major a Hollywood. I ruoli che volevo, quelli drammatici, non mi venivano offerti. Erano fuori discussione“.

L’attore aveva ammesso di essersi preso mesi e mesi di pausa da Hollywood proprio per questo motivo, arrivando a rifiutare una commedia romantica per cui avrebbe percepito 14,5 milioni di dollari.

Come tornato a ricordare in un’occasione recente al Beyond the Influence Radio show su Apple Music Country:

Partirono con un’offerta di 8 milioni di dollari e rifiutai. Rilanciarono con 10 milioni. Rifiutai. Arrivarono a 12,5 e risposi: “No, grazie“. Poi a 14,5 e allora dissi: “Fatemi rileggere la sceneggiatura“. Lo dico, le parole erano sempre le stesse, ma la sceneggiatura sembrava scritta meglio. Era divertente, ma dissi di no. Quando rifiutai, credo che un fulmine invisibile abbia colpito Hollywood e abbia convinto tutti che “No, McConaughey non sta bluffando, non scherza“. Tutto si fermò, non mi arrivarono più proposte per 14-15 mesi, nulla di nulla.

Alla fine il ventò cambiò e McConaughey, che intanto stava già pensando a una carriera alternativa, iniziò a ricevere offerte per ruoli drammatici.

Fonte: THR