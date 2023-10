Ospite al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz il regista Matthew Vaughn ha rivelato alcune cose interessanti riguardanti i suoi passati progetti legati all’universo DC.

In passato lui e il celebre fumettista Mark Millar avevano proposto un’idea alla Warner Bros. per una trilogia su Superman: “Abbiamo pensato a come realizzare una trilogia di film di Superman. La Warner non era interessata. Questo è tutto”, aggiungendo che da quel momento l’occasione per riparlarne “non si è più ripresentata. La nostra grande idea era di far sì che Krypton non esplodesse. Anche se alla fine accadeva. Il padre aveva ragione, ha semplicemente sbagliato i tempi. Quindi, quando Superman è cresciuto, all’improvviso c’era un esodo di massa che scatena l’inferno, quella era la nostra idea”.

Zod e Brainiac sarebbero stati i villain principali insieme a Lex Luthor “fino all’esplosione di Krypton”.

Rimanendo in tema DC il regista ha poi rivelato che ha effettivamente avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran. Forse per qualche progetto? Ecco le sue parole:

La DC mi ha contattato, ho parlato con Gunn e Peter. Mai dire mai, ma al momento mi sto divertendo a creare le mie cose. Il franchise è nelle migliori mani, quindi vedremo cosa succederà.

