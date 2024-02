Matthew Vaughn ha svelato alcuni dettagli sul suo film di Thor mai realizzato per i Marvel Studios.

Durante un’intervista su Argylle con Rolling Stone, Matthew Vaughn ha spiegato perché il suo progetto originale su Thor non è andato avanti:

Thor era qualcosa di complicato. Era davvero un’ottima sceneggiatura scritta da Mark Protosevich e ci stavamo lavorando insieme. Era una versione ambientata nel mondo in cui regnavano i Vichinghi, che credevano in Thor e Thor veniva bandito in quel mondo e veniva preso a calci per aver detto che era un dio. E Loki lo faceva sparire. Quindi, avremmo usato il meglio di entrambi i mondi: Valhalla e questo grintoso film vichingo in stile documentario. Ero davvero emozionato, ma quando lavoravo con la Marvel in quel momento, erano alle prime armi, avevano puntato tutto su Iron Man e volevamo andare avanti, ma non erano pronti. E dovrete chiedere a Kevin Feige perché da allora non ho più fatto un film Marvel. Tutti dicono che “I super eroi hanno stancato”, ma penso che in realtà si siano stancati dei brutti film sui supereroi, quindi forse Deadpool e Wolverine riaccenderanno nelle persone la voglia di vederli. Dobbiamo realizzare film di supereroi migliori. Non so cosa sia successo. Penso che la formula sia diventata più importante del film. Ma mi piacerebbe farne uno un giorno.