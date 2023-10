Durante il New York Comic-Con il regista Matthew Vaughn (Kingsman) ha avuto modo di parlare di molti suoi progetti, passati e futuri.

Tra quelli che vedremo probabilmente in futuro c’è anche un misterioso musical, a quanto pare. Ricordiamo che è stato tra i produttori di Rocketman, biopic/musical su Elton JohnEcco cosa ha rivelato:

In realtà il prossimo anno farò un musical, ma non posso dire di più. Ci sto mettendo molto a trovarne uno, perché un musical – come la buona azione per gli action, il buon umorismo per le commedie – un musical è buono solo se c’è buona musica. E il catalogo di Elton John è piuttosto difficile da battere, quindi sto cercando di eguagliarlo, almeno, penso che ci siamo quasi arrivati… è pazzesco ma è divertente.