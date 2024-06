Presto vedremo nelle sale MaXXXine, terzo capitolo della trilogia X di Ti West con Mia Goth.

Questo terzo capitolo sarà in qualche modo più ancorato alla realtà, in quanto Includerà anche Night Stalker, alias Richard Ramirez, un serial killer realmente esistito esistito condannato per 13 omicidi.

Parlando con Total Film (via Games Radar) la stessa Goth ha dichiarato che questa inclusione riesce ad “ancorare” la storia alla realtà, continuando:

Traccia un sentiero di briciole di ritorno alla realtà. Non è solo un grande film horror travolgente che ha puro valore di intrattenimento. È radicato in qualcosa.

Prodotto sempre da A24, che nel cinema di genere ha realizzato, oltre i due precedenti film della trilogia, Hereditary – le radici del male, Midsommar, The Witch e The Lighthouse, ed è reduce dal recente successo di Talk to me, MaXXXine promette di essere la degna conclusione, carica di emozioni forti, per tutti i fan della saga e per nuovi curiosi spettatori, ricreando le atmosfere vintage dell’America anni ’80, garantendo sangue, sesso e rinnovando l’omaggio ai film d’autore di genere (Hitchcook e Dario Argento solo per citarne alcuni).

MaXXXine sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 21 agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

