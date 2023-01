MaXXXine: per Mia Goth il film sarà “il migliore della trilogia X” di Ti West

Lo scorso settembre è stato annunciato MaXXXine, terzo capitolo del franchise X con protagonista Mia Goth, scritto e diretto da Ti West (GUARDA IL PRIMO TEASER).

In un’intervista con Variety, l’attrice ha confermato che il film sarà girato nel corso del 2023 e fornito alcune anticipazioni. Ecco le sue parole:

È di gran lunga la migliore sceneggiatura dei tre. Sarà il miglior film dei tre. Siamo tutti molto uniti ora. Questo sarà il terzo film a cui lavoreremo insieme e tutti stanno tornando a collaborare insieme, quindi sta riunendo di nuovo il gruppo. Possiamo comunicare facilmente tra di noi. Sappiamo come lavorano gli altri e siamo tutti molto eccitati. È la storia più grande delle tre, con la posta in gioco più alta, e Maxine ne ha passate tante a questo punto. Quindi, quando la ritroviamo in questo nuovo mondo, è una forza con cui fare i conti e vive delle avventure davvero folli.