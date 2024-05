MaXXXine, ultimo film della trilogia di Ti West iniziata nel 2022, uscirà a luglio 2024 negli Stati Uniti.

Nel film ritroveremo la protagonista dei precedenti capitoli, interpretata da Mia Goth, che tenta di fare il suo debutto come attrice a Los Angeles. Nel ricco cast troviamo anche Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Kevin Bacon, Lily Collins e Giancarlo Esposito.

Racconta il regista a EW:

Ma ovviamente, trattandosi di un horror splatter, ci sarà qualcosa che non va…

Alcune persone, in modo molto cruento, non arriveranno alla fine. Se ti aspetti che la gente verrà uccisa, sì, accadranno tutte queste cose. Ma in molti punti andrà in una direzione diversa da quella che la gente si aspetta. È un mondo molto decadente, ed è un mondo molto aggressivo, ma la minaccia si presenta in modo inaspettato.