Prossimamente – negli Stati Uniti a giugno, in Italia dovremo attendere settembre – ritroveremo Maya Hawke nell’imponente cast di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson (GUARDA IL TRAILER).

La giovane attrice figlia d’arte, nel corso di un’intervista rilasciata proprio per la promozione stampa di Asteroid City, ha potuto parlare di quelle che, secondo lei, sono le differenze e le somiglianze fra un regista come Wes Anderson e un altro, leggendario filmmaker con cui ha avuto modo di lavorare, ovvero Quentin Tarantino.

Maya Hawke si è così espressa:

Quello che condividono è una visione molto specifica di quello che vogliono fare, chiarezza nell’espressione del proprio sé, una capacità di scrittura eccellente e la gioia di fare cinema. Condividono anche il privilegio di essere tra i pochi registi che dispongono di budget, spazio e opportunità per realizzare film d’arte su larga scala. Questo è ciò che hanno in comune, ma per il resto sono molto diversi. Wes è molto monastico, mentre Quentin è molto selvaggio e di conseguenza l’energia sul set è davvero diversa. Ma fondamentalmente hanno gli stessi obiettivi che credo abbiano la maggior parte degli autori e le stesse cose in comune, ovvero una passione estrema per il loro lavoro.