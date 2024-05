Mentre il regista Wes Ball si prepara a fare il grande salto di qualità con Il regno del pianeta delle scimmie, il franchise di Maze Runner che lui ha lanciato al cinema si prepara a tornare in sviluppo.

Secondo quanto annunciato dall’Hollywood Reporter, 20th Century Studios (che ora è gestito dalla Disney) ha infatti intenzione di rilanciare la saga dopo la trilogia uscita al cinema tra il 2014 e il 2018. Tempo fa Wes Ball aveva rivelato di essere interessato a lavorare a una serie tv prequel, ma in realtà ora la major sta trattando con Jack Paglen (sceneggiatore di Transcendence di Wally Pfister e co-sceneggiatore di Alien: Covenant) per realizzare un nuovo film che non sarà né un reboot né un sequel diretto, ma una sorta di continuazione della storia, sulla falsa riga dell’approccio utilizzato per realizzare Il regno del pianeta delle scimmie.

Wes Ball sarà coinvolto come produttore.

Vi terremo aggiornati!

