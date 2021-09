LEGGI ANCHE – The Suicide Squad: James Gunn spiega perché non ha più voluto inserire Superman

Joseph McGinty Nichol, più noto come, ha partecipato come ospite al nuovo appuntamento con la serie YouTube di Rachel Bilson e Melinda Clarke Welcome to the OC, Bitches occasione durante la quale ha potuto parlare non solo del suo ruolo di produttore della popolare serie TV, ma anche del perché abbia lasciato la regia del film di Superman poi finita nelle mani di Bryan Singer.

Il filmmaker ha raccontato quanto segue:

Insomma, ero pronto a girare il film di Superman, ero pronto a cominciare ed ecco che loro mi fanno “Stiamo andando in Australia, stiamo andando in Australia”. Ricordo di aver detto espressamente all’epoca ai boss della Warner Bros che “Non posso andare in Australia. Sono terrorizzato dal volare. Non posso farlo”. Una cosa che non venne minimamente registrata da loro. Mi dissero “Ma sei McG, starai benissimo! Sei un caciarone gaudente! Hai un sacco di energia! Starai benissimo!”. Ed ecco l’aereo sulla pista – c’è uno dei jet privati della Warner pronto a portarmi in Australia – ma non riesco a salire a bordo. E, anche giustamente, vengo licenziato da Superman visto che devono girarlo in Australia. E misero alla regia del film Bryan Singer.

In realtà, dopo l’estromissione di McG, la Warner prese in considerazione l’idea di ingaggiare Brett Ratner anche se, con un vero e proprio plot twist, andò a finire con Ratner alla regia del terzo X-Men e Singer dietro alla macchina da presa di Superman Returns.

Quanto a McG, il regista e produttore racconta che il successo ottenuto da The OC, lo ha aiutato a superare la delusione dell’accaduto.

Cosa ne pensate di questo aneddoto raccontato da McG su Superman Returns? Potete dircelo, come sempre, nello spazio dei commenti in calce a questa news.