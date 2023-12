In rete sono approdati dei nuovi poster di Mean Girls, il musical in uscita il 12 gennaio nei cinema americani e che in Italia verrà distribuito da Eagle Pictures.

Li potete vedere qua sotto:

Dalla mente geniale di Tina Fey arriva una nuova versione di un classico moderno, basato sul musical ispirato al film del 2004 ed entrato nell’immaginario collettivo. La nuova studentessa Cady Heron (Angourie Rice) viene accolta in cima alla catena alimentare sociale dal gruppo d’elite di studentesse popolari chiamate “Le Barbie”, guidata dall’infida ape regina Regina George (Reneé Rapp) e dalle sue minion Gretchen (Bebe Wood) e Karen (Avantika). Comunque, quando Cady compie il grave errore di innamorarsi dell’ex fidanzato di Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), diventa la preda nel mirino di Regina. Mentre Cady decide di abbattere il predatore alpha del gruppo con l’aiuto dei suoi amici emarginati Janis (Auli’i Cravalho) e Damian (Jaquel Spivey), deve imparare come rimanere fedele a se stessa facendosi strada nella giungla più letale di tutte: il liceo.

FONTE: Impawards

