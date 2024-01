Renee Rapp, nuovo volto di Regina George in Mean Girls, ha dichiarato che per lei è lesbica.

In una recente intervista con il The Times, Renee Rapp ha confermato di vedere Regina come lesbica perché non mostra interesse coi ragazzi con cui esce:

No, non mostra interesse. Li usa semplicemente come piccole pedine, che è un po’ quello che ho fatto con gli uomini con cui sono uscita in passato quando uscivo con uomini. Sono gay, non sono qui per interpretarla come una ragazza etero. Il fatto che Regina sia lesbica è sempre stata la mia interpretazione del personaggio, e lo è ancora. Potrebbe non essere quella di altre persone, e davvero non mi interessa. È mia, ed è così che mi sento.

Pensato inizialmente per uscire direttamente in streaming, questo adattamento del musical di successo di Broadway porta ai giorni nostri l’iconica storia di Mean Girls (a sua volta un adattamento del romanzo di Rosalind Wiseman Queen Bees and Wannabes), con l’aggiunta di una colonna sonora ricca di canzoni orecchiabili.

Fonte: Comic Book

