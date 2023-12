Durante la promozione stampa di Ferrari, il nuovo film di Michael Mann, Adam Driver ha potuto anche discutere dell’esperienza avuta con il leggendario Francis Ford Coppola e la lavorazione di Megalopolis.

Un argomento molto interessante tanto per la materia in sé, ovvero un nuovo film diretto da Coppola che lo ha anche autofinanziato, un po’ perché la lavorazione di Megalopolis è stata accompagnata da indiscrezioni relative a un set turbolento, licenziamenti e aumenti del budget (ECCO I DETTAGLI).

Tuttavia, parlando di Megalopolis, Adam Driver non ha dubbi e sentenzia: è così che andrebbero fatti i film.

Dato che lo ha finanziato in prima persona, ha reso la fase delle riprese una delle esperienze migliori, se non la migliore esperienza di riprese cinematografiche che abbia mai avuto. Non c’erano conversazioni superflue, non c’erano persone che toglievano a Pietro per dare a Paolo. Sembrava che avesse il controllo del film che voleva fare e basta. E pensavo “È così che andrebbero fatti i film”. E poi lui è la persona più generosa e filosofica che conosca. Ho adorato quel processo e farlo con lui. Amo parlare con Francis.