In un’intervista con The Face, Adam Driver ha brevemente accennato a Megalopolis, nuovo atteso film di Francis Ford Coppola in cui interpreta l’architetto ribelle Cesare. Pur non potendo anticipare molto sulla pellicola, l’attore ne parla così:

È qualcosa di indefinibile, che sembra un’aggettivo molto generico finché non si guarda il film. Allora la mia risposta sarà perfetta. Non ci sono molti precedenti ed è folle su larga scala, cosa che lo rende davvero unico.

A proposito poi del suo personaggio:

È un visionario. È molto simile a Francis [Ford Coppola], in un certo senso, quando indaga su tutti i modi in cui si può fare qualcosa e cerca di non fossilizzarsi sulla risposta giusta. È un’idea che mi commuove e che rispecchia Francis.

Nei mesi scorsi, Driver aveva inoltre parlato della sua esperienza durante le riprese del film, difendendo l’operato del regista: la lunga lavorazione era stata infatti accompagnata da indiscrezioni relative a un set turbolento, licenziamenti e aumenti del budget (ECCO I DETTAGLI).

Il gremito cast di Megalopolis è composto anche da Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Chloe Fineman, Isabelle Kusman, D.B. Sweeney, Bailey Ives, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzmann, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, James Remar, Jon Voight, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman.

La sinossi preliminare lo descrive come “una storia epica di ambizioni politiche, genio e amore in conflitto”.

FONTE: The Face

