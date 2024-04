Dopo un corteggiamento da parte di festiva come Venezia e Toronto, sembra proprio che Megalopolis di Francis Ford Coppola debutterà al 77° Festival di Cannes.

Deadline riporta in esclusiva che la pellicola sarà presentata in concorso venerdì 17 maggio. Al momento la notizia non è ufficiale, ma la selezione completa del Festival verrà annunciata domani.

Qualche giorno fa, ricordiamo, Megalopolis è stato proiettato per la prima volta davanti a un pubblico di oltre 300 persone composto da invitati (Al Pacino, Nicolas Cage, Spike Jonze, Jon Favreau, Angelica Huston, Darren Aronofsky, Roger Corman, Andy Garcia), dirigenti e capi di major come Tom Rothman (Sony), Ted Sarandos (Netflix), Pam Abdy (Warner Bros.), David Greenbaum (Disney/Searchlight), Donna Langley (Universal), Mary Parent, altri distributori ed esercenti, nella gigantesca sala IMAX del cinema Universal Citywalk a Universal City, Los Angeles.

La notizia di Cannes arriva dopo che poche ore fa il film è stato definito “invendibile” visto che le più grandi compagnie di di Hollywood a quanto pare non vorrebbero sobbarcarsi il rischio di distribuire una pellicola così “complicata”.

Ad oggi, infatti, il film non ha ancora un distributore, un aspetto per cui si sta attivando il legale di vecchia data di Coppola, Barry Hirsch, deciso a portare il progetto nelle sale in autunno.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Greta Gerwig sarà presidente del Concorso. Trovate tutte le notizie sul Festival nella nostra sezione.

