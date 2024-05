In una chiacchierata con THR, Nathalie Emmanuel ha parlato della sua audizione per il ruolo della protagonista in Megalopolis, attesissimo film di Francis Ford Coppola che verrà presentato a Cannes tra pochi giorni.

Il film, con un cast d’eccezione che va da Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman e Laurence Fishburne, ha per protagonista la Emmanuel che ha parlato delle sue prime impressioni a poche ore dalla prima visione del film di Coppola:

È diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto. È un film che ti pone delle domande, delle grandi domande. A dispetto di tutta l’orribile, difficile e devastante realtà del mondo in cui viviamo, possiamo effettivamente rendere le cose migliori? C’é un forte senso di speranza o almeno la possibilità per qualcosa di meglio.

L’attrice, dopo un primo incontro con Coppola in epoca pre-pandemica, è stata ricontattata dal regista per parlare del film nel tardo 2021, mentre si trovava a Budapest per girare un film. Il regista l’ha sentita per una chiacchiera su Zoom che si è subito trasformata in un provino a sorpresa:

Ho avuto questa chiamata con Francis su Zoom. Sembrava stessimo giocando a un gioco in cui mi chiedeva di scegliere una battuta da una canzone, un film, una poesia o qualsiasi altra cosa. Non ricordo neanche cosa scelsi, ricordo solo che alla fine mi chiese di dire quella stessa battuta in modi diversi in scenari diversi. Come se fosse una battuta divertente, come se stessi dando una brutta notizia, come se stessi festeggiando e via così, in svariati modi diversi. È stato il nostro modo di conoscerci a vicenda.

Vi ricordiamo che il film sarà in concorso al Festival di Cannes. In Italia Megalopolis sarà distribuito dalla Eagle Pictures.

