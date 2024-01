Francis Ford Coppola ha confermato che Megalopolis, il suo nuovo film in sviluppo da diversi anni, uscirà al cinema nel 2024.

Il grande regista lo ha rivelato in un’intervista durante il podcast Accutron, in cui ha rassicurato sull’uscita del suo nuovo kolossal:

Ci vorrà solo qualche mese, e poi sarà al cinema. Tutto quello che posso dire è che adoro gli attori che fanno parte del cast. È un film insolito, e non è mai noioso. Oltre a questo, dovete solo aspettare e vedere.

C’è chi ipotizza che Coppola stia organizzando un lancio in grande spolvero al Festival di Cannes, che si svolgerà a fine maggio, ma l’idea è che un film come Megalopolis possa ambire poi a un lancio autunnale.

Della trama sappiamo poco, se non che l’ambientazione è in una versione alternativa di New York chiamata New Rome, e che la storia affronterà tematiche come l’ambizione politica, il genio e i conflitti sentimentali. Ricordiamo che Coppola ha finanziato gli oltre 100 milioni di dollari di budget quasi interamente con fondi propri, per quello che viene considerato un progetto a lui molto caro.

Nel cast troviamo Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Giancarlo Esposito Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Grace Vanderwaal e James Remar.

