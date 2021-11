Sono anni che si parla di: un film in sviluppo da molto tempo, che il 30 dicembre del 2020dichiarava ancora di voler dirigere di persona. Il 5 luglio di quest’anno, purtroppo, il grande regista è morto ma il progetto di realizzare un quinto episodio della saga è rimasto, e ora giunge voce che nientemeno che Mel Gibson sarebbe in trattative per dirigerlo. Con una piccola precisazione: il film non sarebbe in sviluppo per il cinema, ma per la piattaforma streaming HBO Max.

A dare la notizia Deadline, che cita un’intervista realizzata dal regista e attore a Londra nel corso del weekend in cui si sarebbe lasciato sfuggire di essere interessato a dirigere Arma Letale 5: fonti citate dal sito affermano che le trattative sarebbero in corso, e che nel caso venga firmato il contratto, Gibson sarebbe sia regista che co-protagonista. Sembrerebbe la persona ideale, visto che ha sviluppato il film per anni al fianco di Donner: in questo senso, il quinto episodio potrebbe fungere da vero e proprio tributo.

Ricordiamo che a gennaio 2020 il produttore Dan Lin spiegava di essere pronto per iniziare la fase finale di scrittura:

Stiamo cercando di fare l’ultimo film di Arma Letale. Richard Donner tornerà, e anche il cast originale, sarà fantastico. La stessa storia è qualcosa di molto personale per lui. Mel Gibson e Danny Glover sono pronti a fare il film, quindi si tratta solo di avere lo script.

La serie di Arma Letale, che ha visto Mel Gibson e Danny Glover come protagonisti assoluti (con l’aggiunta di Joe Pesci come comprimario illustre) ha esordito in sala nel 1987. L’ultimo capitolo, Arma Letale 4, è uscito al cinema nel 1998. Complessivamente, i quattro lungometraggi del franchise, hanno incassato 955 milioni di dollari (dato non aggiornato all’inflazione).

