Qualche giorno fa le autorità hanno confermato ufficialmente il decesso di Julian Sands dopo che i suoi resti sono stati trovati sul Mount Baldy.

Melanie Lynskey, amica di lunga data di Sand, ha condiviso su Instagram un lungo tributo all’attore. Postando una foto di lei e dell’amico che danzano, ha ricordato il loro primo incontro sul set della miniserie Rose Red nel 2000 e altri momenti trascorsi insieme.

Camera con vista è un film che ho visto dozzine di volte e ti ho adorato in quel film. Ero così nervosa che riuscivo a malapena a parlarti. Quando sono finalmente riuscita a dirti cosa tu e quel film significaste per me, sono rimasta folgorata dalla tua umiltà, dalla tua mancanza di ego, dall’assenza di alcun protagonismo. Ho avuto la sensazione che fosse un film molto speciale per te, ma anche semplicemente un lavoro, in una lunga fila di lavori interessanti ed eclettici, per ognuno dei quali eri immensamente grato.