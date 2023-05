Melissa McCarthy ha di recente parlato, durante la promozione di La Sirenetta, di un ambiente lavorativo in cui ha avuto parecchie difficoltà a lavorare in tranquillità.

“Ho lavorato per una persona una volta che rendeva il suo set un ambiente così ostile e instabile che mi ha fatto stare fisicamente male” ha commentato l’attrice in un’intervista con l’Observer. “Avevo gli occhi così gonfi, stavo assorbendo tutta questa pazzia“.

Ha poi aggiunto: “C’era gente che piangeva, visibilmente così tanto turbata da questa persona. La manipolazione funzionava, perché per arrivare a me questa persona licenziava le persone che amavo, cosa che mi teneva in silenzio“.

Alla fine l’attrice non è riuscita a trattenersi: “Un giorno ho detto: ‘Basta’, continuavo a dire: ‘Basta, basta’ e so che non resterò mai più in silenzio“.

Melissa McCarthy apparirà nei panni di Ursula in La Sirenetta, da domani al cinema in Italia.

