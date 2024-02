Dopo i tanti premi e la nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Mollie in Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone prenderà parte a un nuovo, ambizioso, progetto: il film di fantascienza The Memory Police. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Yōko Ogawa, vede Scorsese come produttore esecutivo e sarà diretta da Reed Morano (The Handmaid’s Tale). Ospite di un proiezione di Killers a Los Angeles (via Deadline), l’attrice ha spiegato cosa l’ha spinta a recitare nell’opera in questione:

[La storia si svolge] su un’isola senza nome, in un luogo senza nome e in un tempo senza nome. Quindi non si svolge in nessun luogo e quindi ovunque. È il tipo di storia che potrebbe svolgersi ovunque. Penso che chiunque provenga da una cultura universale o da una storia in cui c’è stato uno sforzo sistematico per cancellare il senso di chi sei, i tuoi ricordi, la tua lingua, la tua cultura; in questo film gli uccelli scompaiono perché ritenuti non necessari.

Il romanzo originale segue infatti uno scrittore residente su un’isola controllata da una forza occulta che fa in modo che la gente dimentichi collettivamente. Ad adattarlo per lo schermo troviamo Charlie Kaufman, noto autore non nuovo a queste atmosfere, come spiega Gladstone:

L’adattamento è di Charlie Kaufman, quindi è etichettato come fantascienza, ma nel modo in cui [i precedenti film di Kaufman] Se mi lasci ti cancello o Synecdoche [New York] erano fantascienza. Si svolge molto nel subconscio e tratta, ovviamente, i temi della memoria e dell’autoritarismo.

Dopo il passaggio in sala lo scorso ottobre, Killers of the Flower Moon è ora disponibile su Amazon Prime Video. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Vi ispira The Memory Police, nuovo film con Lily Gladstone prodotto da Martin Scorsese? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate