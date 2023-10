Nel lontano 2012, vi annunciavamo lo sviluppo di uno spin-off al femminile de I Mercenari ma, nel corso degli anni successivi, le notizie in merito sono state sporadiche. In occasione dunque dell’arrivo nelle sale del quarto capitolo della saga principale (LEGGI LA RECENSIONE), CB ha avuto modo di intervistare il produttore Les Weldon, chiedendogli se il progetto potrebbe mai vedere la luce.

Ecco le sua risposta:

Non ne sono sicuro, se ne è parlato, mettiamola così. In realtà non si è mai avvicinato alla realizzazione. E vi dico che programmare questo tipo di film è incredibilmente difficile. Anche per noi è stato un po’ più facile, tra il 2008 e il 2009, quando abbiamo fatto il primo film, semplicemente perché avevamo un’idea delle star del cinema d’azione che volevamo coinvolgere e tutte erano ansiose di partecipare.

Ed è stato quasi un caso che la pianificazione sia andata a buon fine. E poi, una volta che si dà il via a qualcosa di così grande, si capisce che altri attori si renderanno disponibili. Mentre se si inizia qualcosa da zero, diventa difficile ottenere informazioni sull’agenda e gli impegni di tutti. E in questo franchise siamo stati davvero molto fortunati che gli attori vogliano salire a bordo e siano disposti a modificare la propria agenda per farlo.