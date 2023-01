Messaggi subliminali erotici nei cartoni Disney, un animatore dello studio smentisce la leggenda metropolitana

Una delle più note leggende metropolitane moderne è quella che vede la presenza di messaggi subliminali erotici nei cartoni Disney. Una questione, questa, che avevamo già affrontato anni fa quando abbiamo riportato le dichiarazioni di Tom Sito, ex disegnatore della Casa di Topolino Tom Sito.

Sito aveva preso in esame quelle più note smentendole praticamente tutte a eccezione di un paio: la donna nuda visibile in un frame di Bianca e Bernie e il fatto che Jessica Rabbit, in Chi Ha Incastrato Roger Rabbit, pare non indossare le mutandine nella scena dell’incidente automobilistico. Se volete trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Il tema dei messaggi subliminali erotici nei cartoni Disney è stato recentemente affrontato anche da Tom Bancroft, animatore con qualche decennio di carriera alle spalle che, per la Disney, ha lavorato a pellicole come Il Re Leone e Mulan.

Ospite del canale YouTube Corridor Crew si è così espresso sulla presenza di messaggi subliminali erotici nei cartoni Disney:

A volte noi animatori aggiungiamo delle cose, ma sono tutte cose innocenti. Quelle a cui le persone si aggrappano di più sono quelli “sporchi” dico bene? Sono quasi tutti falsi, ma ne potremmo parlare in un’altra occasione in cui approfondire di più il tema.

