Lo scorso 8 aprile è arrivato in streaming su Netflix, la commedia adolescenziale prodotta dai creatori della serie tv di Game of Thrones D.B. Weiss e David Benioff, scritta dallo stesso Weiss e diretta da Peter Sollett, già regista di Nick & Norah’s Infinite Playlist in cui, dall’inizio alla fine, possiamo ascoltare un gran numero di canzoni.

Nel film la musica ricopre, inevitabilmente, un ruolo decisamente molto importante perché, come recita la sinossi ufficiale di Metal Lords proposta dal colosso dello streaming Netflix:

Due ragazzini vogliono creare un gruppo metal, ma nella loro scuola sono gli unici fan di questo genere musicale. Mentre cercano un bassista, finiscono per coinvolgere una violoncellista con cui dovranno imparare a collaborare per vincere la Battaglia tra band.

Il lungometraggio infatti, in aggiunta ai già citati Benioff e Weiss, è prodotto anche da Tom Morello, il leggendario chitarrista dei Rage Against the Machine. Qua sotto vi proponiamo (via Screen Rant) la lista di tutte le canzoni, metal o meno, che possiamo ascoltare durante Metal Lords, il lungometraggio che trovate in streaming su Netflix.

Metal Gods, Judas Priest

Shape of You, Ed Sheeran

We Dem Boyz, Wiz Khalifa

The Trooper, Iron Maiden

Hail to the King, Avenged Sevenfold

Painkiller, Judas Priest

For Whom The Bell Tolls, Metallica

War Pigs, Black Sabbath

Blood and Thunder, Mastodon

Grinder, Judas Priest

Dee, Ozzy Osbourne

Trust No One, Zeal & Ardor

Since I Don’t Have You, Guns N’ Roses

Whiplash, Metallica

Believer, Imagine Dragons

I’m Broken, Pantera

Nella scena in cui Hunter (Adrian Greensmith) parla in classe di Ulisse possiamo sentire i riff di chitarra di pezzi conosciutissimi come Ace of Spades dei Mötorhead, One e Master of Puppet dei Metallica e Cowboys from Hell dei Pantera.

In aggiunta a questi brani possiamo anche ascoltare un’Aria dalle variazioni Goldberg di Bach e la prima Suite per violoncello solo sempre di Johann Sebastian Bach.

Avete già avuto modo di vedere Metal Lords in streaming su Netflix e cosa ne pensate delle varie canzoni proposte durante la pellicola? se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!