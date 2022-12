Mezzogiorno e mezzo di fuoco: Whoopi Goldberg pensa che il film potrebbe essere proposto anche oggi

Whoopi Goldberg difende Mezzogiorno e mezzo di fuoco dalle accuse di chi pensa si spinga un po’ troppo in là con la satira del razzismo.

Il film di Mel Brooks, uscito nel 1974, ha come protagonista un operaio nero delle ferrovie che viene assunto come primo sceriffo afroamericano di una città di frontiera che sta per essere demolita. Ecco le parole dell’attrice:

Il film affronta il tema del razzismo in maniera diretta, frontale, facendoti riflettere e ridere, perché non si tratta solo di razzismo, ma di tutti gli “ismi”, lui li colpisce tutti. Mezzogiorno e mezzo di fuoco, visto che è una grande commedia, andrebbe bene anche oggi. Ci sono molte commedie che non sono buone, ok? Diciamolo e basta. Non è una di quelle, una delle più grandi perché colpisce tutti. Se non avete mai visto Mezzogiorno e mezzo di fuoco, fatevi un favore, prendete dei popcorn, un bicchiere di vino e mettetelo su, perché è magnifico. Lasciate stare il mio Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Non fatemi venire a cercarvi!

Ricordiamo che il dibattito sull’ “attualità” di film e serie tv celebri è tornata attuale in questi giorni con le parole di Mindy Kaling, secondo cui The Office sarebbe oggi irrealizzabile. Qui potete leggere le sue dichiarazioni.

FONTE: EW