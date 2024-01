Mia Goth è stata accusata di aggressione e bullismo ai danni di una comparsa sul set di MaXXXine, il terzo film della saga slasher diretta da Ti West iniziata con X: a Sexy Horror Story e proseguita con Pearl.

La comparsa, per il momento anonima, ha citato in giudizio l’attrice, la casa di produzione A24 e il regista per il trattamento che gli è stato riservato sul set, come riporta TMZ.

Nei documenti legali si legge che Goth avrebbe dato un calcio in testa al querelante di proposito durante un ciak e che poi lo abbia bullizzato.

L’attore, coperto di sangue finto e disteso a terra per ore per sembrare morto, sostiene che Goth avrebbe dovuto correre verso di lui e scavalcarlo. L’attrice, invece, a quanto pare sarebbe “quasi finita” sopra di lui e, dopo esser stata invitata a fare attenzione, gli avrebbe dato un calcio in testa nel ciak successivo, procurandogli una concussione.

Nella causa si legge che alla comparsa non sarebbe stata offerta assistenza medica e che, anzi, dopo l’incidente, Goth si sarebbe avvicinata all’attore “provocandolo, umiliandolo e prendendolo in giro” per quanto accaduto, minacciandolo se avesse chiesto dei provvedimenti.

L’uomo ha infine accusato la produzione di avergli dato il benservito dopo l’incidente, cosa che lo ha indotto a chiedere 500.000 dollari di danni e per il licenziamento senza giusta causa.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok e Threads!

Classifiche consigliate