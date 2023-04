Deadline riporta in esclusiva che Mia Goth è pronta al suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel con Blade, il film con Mahershala Ali presto in fase di riprese.

Attorno al ruolo per il momento c’è riserbo, ma Comicbook suggerisce che possa interpretare Lilith Drake, uno dei vampiri più celebri della Marvel, nonché figlia di Dracula. In alternativa potrebbe interpretare Satana Hellstrom, figlia di Satana, o addirittura Dracula stesso, in versione femminile.

Vedremo l’attrice anche in MaXXXine, ora in fase di produzione come annunciato alcune ore fa.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio protagonista e sarà affiancato da Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old). Al posto di Bassam Tariq, che ha abbandonato il progetto a settembre, ci sarà Yann Demange, mentre la data di uscita, inizialmente fissata al 3 novembre 2023 è slittata al 6 settembre 2024. Le riprese dovrebbero partire a maggio.

