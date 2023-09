Miami Vice, film tratto dall’omonima serie TV, è arrivato nelle sale nel 2006 scritto e diretto da Michael Mann. La pellicola vede Colin Farrell e Jamie Foxx nei panni dei detective Crockett e Tubbs che lavorano a un caso che coinvolge i signori della droga e un omicidio. La storia sarebbe potuta però essere molto diversa se a scriverla ci fosse stato Antoine Fuqua, avvicinandosi a quella della serie Netflix Narcos. In una recente intervista con The Wrap, il regista di The Equalizer ha infatti rivelato:

Volevo fare Miami Vice. Ho parlato con Michael Mann. Ci siamo seduti e ne abbiamo parlato prima che lo facesse lui. A un certo punto mi ha detto: “Dovresti dirigerlo tu“. E io gli ho risposto: “No, Michael, è tuo. È una cosa tua [Mann era stato produttore esecutivo della serie]. A quel tempo, stavo cercando di fare la storia di Pablo Escobar. Volevo portare molti di quegli elementi degli anni ’80 e ’90 in Miami Vice ma in modo più reale e concreto. Michael è un grande. Amo Michael Mann, è un amico. Ma volevo farlo in modo diverso, attraverso la storia di Pablo. Sarebbe stato ambientato nella sua epoca.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Fuqua, The Equalizer 3, è attualmente nelle sale italiane. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Per quanto riguarda Mann, invece, il suo ultimo lavoro, Ferrari, è stato di recente presentato al Festival di Venezia e arriverà prossimamente al cinema. Anche in questo caso, rimandiamo alla nostra scheda.

