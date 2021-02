VanityFair ha chiesto auna riflessione sull’anno appena trascorso e l’attore ha colto l’occasione per ricordare

Per Jordan la parte più dura del 2020 è stata “perdere Chadwick”, suo collega in Black Panther nonché grande amico. “Il nostro rapporto era molto personale, abbiamo trascorso insieme tanti momenti, molti non li ho colti e apprezzati a pieno fino ad oggi. Avrei voluto avere più tempo per il nostro rapporto, per diventare più vicini e più forti“.

Ha poi aggiunto:

Ha fatto più cose lui in 43 anni che la maggior parte delle persone in una vita intera. È stato qui tra noi per quel tempo e ha lasciato il suo segno, la sua eredità. È stato evidente alla luce di tutto l’amore ricevuto dalle persone in tutto il mondo. Ci sono generazioni di ragazzini che lo useranno come modello. Perderlo è stato… oddio, ha fatto molto male. Tantissimo. È il motivo per cui ho pianto di più quest’anno.

Michael B Jordan produrrà Journal for Jordan, di cui sarà anche protagonista, e apparirà anche in Creed 3 di cui sarà anche regista.

