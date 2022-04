Non sappiamo ancora come l’incidente agli Oscar – e successivo ban – possa ripercuotersi sulla carriera di, ma, intanto, c’è già un regista che si dichiara pronto a lavorare al 100% con lui, ovvero

Michael Bay ha lavorato per ben due volte con Will Smith con il primo Bad Boys nel 1995, che è stato anche l’esordio del regista dietro alla macchina da presa di un film, e con il seguito uscito nel 2003. Durante la promozione stampa americana della sua nuova pellicola, Ambulance, aveva già avuto modo di commentare la questione dello schiaffo a Chris Rock spiegando che, a suo modo di vedere, era sbagliato, ma che dovremmo comunque tutti dare priorità a cose più serie come la guerra in Ucraina (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In una nuova chiacchierata fatta con Entertainment Weekly, il filmmaker ha potuto sostanzialmente ribadire questa posizione ammettendo anche che lavorerebbe tranquillamente con l’attore.

Will Smith occupa una parte importante della tua filmografia. Cosa hai pensato quando hai visto quello che ha fatto agli Oscar?

Inizialmente ho pensato “Ma è successo davvero?”. Poi ci sono state anche le grida di Will. Ed era un vero urlo di Will. Will è un lottatore straordinario. Ha studiato la boxe. Per prima cosa, senza girarci troppo intorno, è sbagliato. E questa cosa va detta. Ma ho letto di gente che ha detto “Mio Dio, poteva ucciderlo”. No, era uno schiaffo. Non un pugno. Un pugno può davvero uccidere qualcuno. Will gli ha dato una sberla. Tutti ne hanno parlato, ma sai cosa? Cominci a pensare alla vita e, per quel che mi riguarda, sono moto colpito dalla guerra in Ucraina. Sono molto amico dei fratelli Klitschko. Sono stato a Kyiv, ho incontrato il sindaco. E sai cosa? Stanno facendo saltare in aria dei bambini e la gente è giustamente preoccupata. Trovo che ne abbiamo discusso abbastanza. Specie ora che stanno accadendo cose così drammatiche. Dovremmo tutti rivedere un attimo le nostre priorità.

Lavoreresti ancora con Will Smith?

Assolutamente sì, al 100%. È un ragazzo molto equilibrato, molto coi piedi per terra.