Qualche giorno fa vi abbiamo fatto leggere le dichiarazioni direlative a quella volta in cui Steven Spielberg gli consigliò di fermarsi al terzo film di. Consiglio che non seguì visto che poi ne diresse altri due ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

In un’altra chiacchierata fatta con Screen Rant, Michael Bay ha ricordato la terribile esperienza avuta con i test screening del primo Transformers quando si ritrovò a pensare che il suo potesse finire per essere un film pessimo.

Il filmmaker racconta:

Ti spiego un piccolo trucco. Quando i registi fanno i test-screening dei propri film, quando li testiamo con un pubblico, possiamo vedere cosa prova il pubblico e tutto il resto, c’è anche l’audio e tendenzialmente vorresti vomitare. Ogni regista vuole vomitare la prima volta che un pubblico di grandi dimensioni si ritrova a guardare quello che ha fatto. Vedi la gente che magari se ne va via lentamente e vorresti afferrarla dicendo “No, no, no, resisti! Sta per arrivare una scena grandiosa! Se te la perdi di sarai perso ogni cosa!”. È un’esperienza intensa. Come quella che mi è accaduta con Transformers. Due sale. Ciascuna con 400 persone dentro. Le proiezioni partivano a distanza di 15 minuti l’una dall’altra. Mi ritrovo a guardarlo con una sala piena di bambini e famiglie e perso “Oh santa miseria, è solo uno sciocco film di Robot. Mio Dio. È solo un film per bambino. Cosa ho fatto?”. E si becca un punteggio post-proiezione molto alto anche se era una versione non ultimata del film. Vado nell’altra sala. Che era maggiormente destinata al pubblico adulto mi siedo accanto un tizio e gli chiedo “Ti piace questo film?” e lui fa quel gesto con la mano dicendo “mah”. Ed eccomi a pensare “Questa cosa è terribile. Ho fatto un film terribile”. Ma anche in quel caso il film ottiene un punteggio molto alto, tipo 94. Che è davvero spettacolare.