La saga diha rivendicato per ben due volte un record in materia di esplosioni cinematografiche e il sovrano indiscusso del Bayehm,, non ci sta.

Procediamo con ordine.

Sia Spectre che il più recente No Time to Die sono infatti entrati nel Guinness World Record con dei primati esplosivi (perdonateci il gioco di parole). La prima pellicola ci ha regalato la più grande esplosione della storia del cinema con una resa totale di 68,47 di equivalente in TNT. No Time to Die ha stabilito il record per la maggior quantità di esplosivo fatto detonare in una singola scena: ben 136,4kg di equivalente in TNT.

Qua sotto trovate due testimonianze video ufficiali:

A quanto pare, Michael Bay non ha gradito molto queste informazioni emerse nel corso di una chiacchierata fatta con Empire per la promozione di Ambulance (GUARDA IL TRAILER ITALIANO) definendole senza mezzi termini delle “st*onzate”.

Michael Bay spiega, per cominciare, il suo approccio alle esplosioni:

C’è una salsa speciale per le esplosioni. È come una ricetta. Vedo che alcuni registi ci provano e sono troppo “sdolcinati”, senza ottenere una vera onda d’urto. Ci sono degli espedienti da impiegare in cui devi mixare robe diverse, differenti tipi di esplosioni per farle sembrare più realistiche. È come fare una Caesar salad.

Il filmmaker ricorda con estremo piacere un’esplosione in particolare elaborata per il suo Pearl Harbor:

Jerry Bruckheimer fece vedere il film a Ridley Scott che, parole testuali, dichiarò “Che ca**o!”. Nessuno sa quanto può essere complicato. C’erano un sacco di robe enormi da coordinare. Vere navi, 20 aerei, 350 eventi in corso. Tre mesi per allestire le apparecchiature per girare su sette navi fermando un autostrada a tre miglia di distanza. James Bond ha cercato di avere “la più grande esplosione del mondo”. St*onzate. È la nostra la più grande.

Cosa ne pensate di questa “sfida” fra Michael Bay e la saga di James Bond?