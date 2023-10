Sir Michael Caine ha confermato ufficialmente il suo ritiro dalla recitazione dopo l’uscita del suo ultimo film, The Great Escaper, completato qualche mese prima della morte della co-protagonista Glenda Jackson, che si è spenta a giugno.

Parlando a Today, un programma in onda su BBC Radio 4, ha detto che dopo aver annunciato varie volte il suo desiderio di ritirarsi, stavolta si è limitato ad agire:

Continuo a dire che andrò in pensione. Bene, lo sto facendo ora! Mi sono reso conto di aver fatto un film in cui ho recitato da protagonista che ha ottenuto recensioni incredibili… Cosa potrei fare in grado di battere questo? Le uniche parti che potrei ottenere ora sono uomini di 90 anni. O forse 85! E non sono protagonisti. Non ci sono protagonisti novantenni, sono tutti giovani ragazzi e ragazze affascinanti. Quindi ho pensato: potrei concludere in bellezza.

In The Great Escaper, Caine interpreta Bernie Jordan, un veterano della Seconda Guerra Mondiale realmente esistito che fece notizia nel 2014 quando fuggì dalla sua casa di cura per partecipare alle celebrazioni anniversario del D-Day in Francia. Il film è stato accolto effettivamente in maniera molto positiva dalla critica.

L’attore aveva rifiutato la parte tre volte, perché si considerava già in pensione. E da allora ha anche ricevuto delle sceneggiature:

Mi è stato inviato uno script effettivamente, e l’ho guardato, e poi ho fatto qualcosa che non ho mai fatto prima. Ho contato quante pagine avevo, rispetto al numero di pagine nella sceneggiatura. Ed erano 15 [pagine di dialogo] in una sceneggiatura che era di 99 pagine. E ho pensato, credo che conti come una piccola parte, non lo farò. Così mi sono ritirato. Ho pensato: potrei ottenere una piccola parte in un film che otterrà una brutta recensione… così ho pensato, perché non andarsene ora? Quindi sono andato in pensione.

