Nel 2007, il successo di Juno e Superbad resero Michael Cera, all’epoca diciannovenne, un volto noto in tutto il mondo. Una fama improvvisa con cui il giovane attore ha avuto difficoltà a fare i conti, come ha raccontato in una recente intervista con The Guardian.

Ecco le sue parole:

È stato un po’ opprimente. Non sapevo come comportarmi per strada. La fama ti mette molto a disagio con te stesso, ti rende paranoico e strano. C’erano molte cose belle, e ho incontrato molte persone fantastiche, ma c’erano anche molte energie negative, che non ero in grado di gestire. Le persone ubriache ne sono un classico esempio. Se le persone sono ubriache e ti riconoscono, sono molto entusiaste, ma può essere anche un po’ tossico. Quando sei un ragazzino, le persone sentono anche di poterti afferrare, non sono così rispettose di te o del tuo spazio fisico. [A 19 anni] non sapevo come stabilire con rispetto i miei confini.

Così, ha valutato di prendere una decisione drastica:

A un certo punto volevo smettere di accettare lavori che mi avrebbero reso più famoso. Stavo avendo una specie di crisi… Non mi piaceva davvero il livello di calore. Non sapevo se avrei continuato a fare l’attore.

Cera è poi tornato sui suoi passi accettando di prendere parte a Scott Pilgrim vs The World di Edgar Wiright, uscito nel 2010. Vi ricordiamo che potrete ritrovarlo in Barbie, dal 20 luglio nelle sale italiane. Trovate tutte le informazioni sul film di Greta Gerwig nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Michael Cera su Superbad? Lasciate un commento!

FONTE: The Guardian

