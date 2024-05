Il due volte premio Oscar Michael Douglas ha parlato, intervistato dal Radio Times, in merito al ruolo che, oggigiorno, i coordinatori d’intimità hanno sui set delle varie produzioni cinematografiche e televisive.

Michael Douglas ironizza sul fatto che ormai non ha più l’età in cui deve preoccuparsi del dover girare delle scene “osé” e spiega che, dal suo punto di vista, si sta un po’ togliendo dalle mani dei registi il controllo di ciò che avviene su un set, ma, comunque, puntualizza che quello del coordinatore di intimità è un ruolo interessante perché gli incidenti sono, purtroppo, accaduti spesso durante la lavorazione dei film.

Errori e molestie da evitare

Michael Douglas, che nel suo curriculum ha alcune pellicole dalla marcata connotazione “erotica” come Attrazione fatale, Basic Instinct e Rivelazioni, dice:

Ormai sono oltre l’età in cui devo preoccuparmi di dover girare scene come quelle. Ma è interessante la questione dei coordinatori di intimità. Sembra che per certi versi i dirigenti degli studios stiano togliendo il controllo ai registi, ma ci sono stati alcuni terribili errori e molestie.

Poi continua:

Le scene di sesso sono come le scene di lotta, è tutto coreografato. Nella mia esperienza, si assume la responsabilità come uomo di assicurarsi che la donna sia a suo agio, si parla insieme. Si dice “Ok, ti toccherò qui se a te va bene”. Sono sicuro che ci siano state persone che hanno oltrepassato i loro limiti, ma prima sembrava che ci prendessimo cura di ciò da soli. Si sarebbero guadagnati una reputazione e quella li avrebbe messi a posto. Ma ho parlato con le signore, perché ho fatto alcuni di quei film erotici, e ora scherziamo su come sarebbe stato avere un coordinatore di intimità al lavoro insieme a noi.

Qualche settimana fa, Sharon Stone, co-protagonista di Basic Instinct insieme a Michael Douglas, ha lodato la professionalità del collega nel corso di un’intervista in cui raccontava che il produttore di Sliver voleva che lei facesse sesso con William Baldwin per migliorare la loro chimica sullo schermo (ECCO I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Radio Times via The Telegraph

Classifiche consigliate