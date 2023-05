È da oggi in streaming su Apple TV+ STILL: la storia di Michael J. Fox (GUARDA IL TRAILER), il nuovo progetto Apple Original con Michael J. Fox e Tracy Pollan, diretto dal premio Oscar Davis Guggenheim.

Nel corso di un’intervista fatta con Variety, Michael J. Fox ha spiegato che, dal suo punto di vista, Ritorno al Futuro è il suo film più sopravvalutato dai suoi fan e di aver cominciato ad apprezzare e capire la grande fanbase della saga ideata da Robert Zemeckis e Bob Gale solo col trascorrere del tempo, partecipando alle varie convention. “Pensavo che lo stavo facendo per i fan” spiega alla testata “ma lo stavo facendo per me in realtà”.

A Empire racconta invece come una scena di C’era una volta a Hollywood gli abbia fatto ripensare a quando, per colpa della malattia di Parkinson, ha capito, sul set di The Good Fight (spin-off di The Good Wife) che era arrivato il momento di smettere di recitare:

Penso a C’era una volta a Hollywood. C’è una scena con il personaggio di Leonardo DiCaprio che non riesce a ricordare le sue battute. Torna nel suo camerino e urla contro sé stesso. Una scena incredibile. Ricordo di aver avuto un momento simile in cui mi sono guardato allo specchio e ho pensato “Non mi ricordo più le battute. Bene, andiamo avanti”. È stato un momento di quiete tuttosommato.

