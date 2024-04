In un’intervista con People, Michael J. Fox ha lodato Ryan Reynolds e Taylor Swift, come due figure che avranno un impatto sul mondo nel prossimo futuro ancora maggiore rispetto a quello che hanno ora. A proposito della star di Deadpool, l’attore di Ritorno al futuro dice:

Penso che Ryan Reynolds possa essere una persona davvero importante. È così intelligente, ha così tanto talento… Sa come sfruttare le cose e farle fruttare in altri settori. È una persona molto filantropica. Penso che sia in grado di fare cose incredibili. Com’è che Ryan Reynolds trasforma in oro tutto ciò che tocca? Com’è che le persone nella mia posizione si impegnano nelle cause, hanno successo e fanno passi avanti? Ti presenti e lo fai. E non ti preoccupi di quello che pensano gli altri, di quello che dicono gli altri o di quello che ne ricavi.

A proposito della popstar, invece, Fox commenta:

Penso che sarà una persona davvero importante. Penso che muova l’economia, cambi il modo in cui il mondo funziona, e questo è incredibile. Quando ho sentito parlare di Taylor Swift per la prima volta non avevo un’opinione su di lei. Ora ho una moglie e quattro figli che la adorano.

Ricordiamo che la celebrità della musica si è più volte espressa pubblicamente in favore della comunità LGBTQ e per spingere i suoi fan al voto, supportando i candidati democratici. Impegno apprezzato da Fox, che da tempo con la sua fondazione si dedica alla ricerca sperimentale sulle cellule staminali, dopo che a soli 30 anni gli era stata diagnosticata una grave forma di malattia di Parkinson giovanile. Riflettendo allora sulla sua attività, dichiara:

Volevo lavorare sul Parkinson perché voglio una cura. Volevo solo metterci nella posizione migliore per trovare una cura, e spero di esserci riuscito. E per quanto riguarda le altre persone, penso che siano due brave persone. Reynolds sarà molto arrabbiato per questo titolo [ride, ndr.]. Dio non voglia che io gli dia più peso, ma credo che sia in grado di fare cose straordinarie.

Cosa ne pensate delle parole di Michael J. Fox su Ryan Reynolds e Taylor Swift? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: People

Classifiche consigliate